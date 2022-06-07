Объявлены итоги референдума в Казахстане

В Центральной комиссии референдума озвучили окончательные итоги республиканского референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным ЦИК, из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.Из них за проголосовали 77,18 процента граждан (6 163 516 человек). Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов."Это означает, что внесенные поправки в основной закон нашей страны (Конституцию - прим. авт.) признаны принятыми", - сообщили в ЦИК.Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.