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Требовали 1 млн долларов: Антикор провел спецоперацию

Просмотров:625 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Требовали 1 млн долларов: Антикор провел спецоперацию
Фото из открытых источников
Лжесотрудники правоохранительных органов требовали у руководства охранной фирмы 1 млн долларов. Группу мошенников задержали во время спецоперации Агентства РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы 1 млн долларов за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство. Пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что группу мошенников задержали с поличным при получении от представителя фирмы 600 тыс. долларов.

С санкции суда в отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.Пресс-служба Антикоррупционной службы

В Антикоре пояснили, что «иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит».


Источник: zakon.kz
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