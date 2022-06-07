Требовали 1 млн долларов: Антикор провел спецоперацию

Лжесотрудники правоохранительных органов требовали у руководства охранной фирмы 1 млн долларов. Группу мошенников задержали во время спецоперации Агентства РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.



Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы 1 млн долларов за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство. Пресс-служба Антикоррупционной службы



В ведомстве отметили, что группу мошенников задержали с поличным при получении от представителя фирмы 600 тыс. долларов.



С санкции суда в отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.Пресс-служба Антикоррупционной службы



В Антикоре пояснили, что «иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит».