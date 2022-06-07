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Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Фото из открытых источников
Школьники в Казахстане будут изучать английский язык с третьего класса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснила президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Мадина Тыныбаева, исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно.

"Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать, устно излагать мысли на своем родном языке и в соответствии со своими возрастными особенностями. Таким образом, в первом классе в школах с казахским языком обучения дети будут изучать только казахский язык. Что касается школ с русским языком обучения, то там будут изучаться русский и казахские языки. Английский - также с третьего класса", - сообщила Тыныбаева во время аппаратного совещания МОН.

Информацию о нововведении в ведомстве подтвердили.

"Да, действительно, с 1 сентября 2022 года школьники начнут изучать иностранный язык с третьего класса. До этого все три языка (казахский, русский и английский) вводились в школьную программу уже с первого класса", - сообщили в пресс-службе МОН.


Источник: Tengrinews.kz
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