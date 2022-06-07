В Казахстане разрешат охоту на сайгаков

Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в правила выдачи разрешений на пользование животным миром, сообщает Zakon.kz.
В частности, глава о том, что разрешения на пользование животным миром выдаются на следующие виды специального пользования животным миром, дополняется подпунктом «сбор дериватов сайгаков».
Также дополняется глава о том, что разрешения на охоту, на промысловый лов, любительский (спортивный) лов, научно-исследовательский лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных целях, на использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии, на использование видов животных в воспроизводственных целях, выдаются в целях сбора дериватов сайгаков.
Государственная услуга оказывается:
- местными исполнительными органами, за исключением научно- исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории двух и более областей, в пределах установленных лимитов и квот изъятия животных, сбора дериватов сайгаков;
- ведомством в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных в целях научно-исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на двух и более областях;
- ведомством в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира в целях сбора дериватов сайгаков.
При выдаче разрешения на сбор дериватов сайгаков оформляется заявка «на выдачу разрешения на пользование животным миром», удостоверенная ЭЦП, она направляется посредством веб-портала электронного правительства в электронном виде по специально утвержденной форме.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня.
Ранее сообщалось, что популяция сайгаков по Казахстану возросла до 1 млн 318 тыс. особей. В прошлом году было 842 тыс. особей. Институт зоологии проводит работу по биологическому обоснованию, чтобы рассмотреть вопрос по изъятию и регулированию численности сайгаков.
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