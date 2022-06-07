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Казахстан возобновляет работу сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном

Просмотров:561 Опубликовано: Вчера, 19:49
Казахстан возобновляет работу сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном
© Photo : Пресс-служба премьер-министра Казахстана
НУР-СУЛТАН, 7 июн — Sputnik. С 8 июня в Казахстане возобновляют свою работу 12 автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы Казахстана с Россией и Узбекистаном.

Решением межведомственной комиссии со среды, 8 июня, Казахстан отменяет требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации при пересечении границы. Такое решение приняли в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавируса.

С 8 июня возобновят свою работу пункты Сырдария и Целинный на казахстанско-узбекской границе, сообщили агентству Sputnik Казахстан в межведомственной комиссии.

А также пункты Кондыбай, Акбалшык, Кызылжар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган и Карашатал на границе с Россией.

Напомним, что во время пандемии коронавируса в Казахстане были закрыты сухопутные границы, возможность попасть в соседние страны была только самолетом. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации автомобильные пункты пропуска возобновляют свою работу. Граждане смогут как в прежние времена (до пандемии) пересекать границу по документам, удостоверяющим личность.


Источник: sputniknews.kz
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