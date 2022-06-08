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Автомобиль со штрафами на 3 миллиона тенге купил житель Атырау

Просмотров:644 Опубликовано: Сегодня, 07:51
Автомобиль со штрафами на 3 миллиона тенге купил житель Атырау
Фото с сайта 24.kz
Житель Атырау купил автомобиль с непогашенными штрафами почти на 3 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Полицейские установили машину марки Toyota Highlander, зарегистрированную в Грузии, за которой числится 106 нарушений правил дорожного движения. По словам владельца, транспорт он приобрел всего несколько дней назад и о такой задолженности ничего не знал. На водителя составлен административный протокол, автомобиль водворен на спецстоянку.

"Автомобиль вернут только после полной выплаты штрафов. С начала года в Атырауской области зарегистрировано 12 570 нарушений правил дорожного движения машинами с иностранными номерами. Полицейские просят жителей быть бдительными и перед покупкой автотранспорта проверять документы, а также наличие штрафов в Управлении адмполиции", - прокомментировал пресс-секретарь ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет.


Источник: Tengrinews.kz
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