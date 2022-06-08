Принятые на референдуме изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу

Изменения в Конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу. Опубликовано официальное сообщение об итогах референдума, передает Tengrinews.kz.



Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 8 июня опубликован в газете "Казахстанская правда".



Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.



Из них 77,18 процента граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.



Основные изменения:



- Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.

- Земля и ее недра, воды, рас­тительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

- Близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

- Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.

- Смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.

- Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.

- Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.

- Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.

- Исключены положения об особой роли и привилегиях первого Президента.



Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".



Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.