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Принятые на референдуме изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Принятые на референдуме изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу
Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Изменения в Конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу. Опубликовано официальное сообщение об итогах референдума, передает Tengrinews.kz.

Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 8 июня опубликован в газете "Казахстанская правда".

Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.

Из них 77,18 процента граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.

Основные изменения:

- Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.
- Земля и ее недра, воды, рас­тительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.
- Близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.
- Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.
- Смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.
- Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.
- Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.
- Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.
- Исключены положения об особой роли и привилегиях первого Президента.

Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.


Источник: Tengrinews.kz
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