Принятые на референдуме изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу

Изменения в Конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу. Опубликовано официальное сообщение об итогах референдума, передает Tengrinews.kz.
Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 8 июня опубликован в газете "Казахстанская правда".
Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.
Из них 77,18 процента граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.
Основные изменения:
- Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. - Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. - Близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. - Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд. - Смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. - Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе. - Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят. - Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей. - Исключены положения об особой роли и привилегиях первого Президента.
Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.
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