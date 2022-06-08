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Kaspi – №1 по приросту депозитов по данным Нацбанка РК

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Kaspi – №1 по приросту депозитов по данным Нацбанка РК
Фото: Kaspi.kz
В апреле казахстанцы увеличили сбережения в Kaspi на 120,1 млрд тенге. Общий объем депозитов в Kaspi составил 2,6 трлн тенге.

Мы стремимся, чтобы все сервисы Kaspi.kz были не только выгодными, но и удобными. Kaspi Депозит – самый популярный депозит в Казахстане, который можно открыть прямо в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Он уточнил, что минимальная сумма вклада – всего 1000 тенге.

Пополнение и снятие доступны в любое время без потери вознаграждения. Мы гордимся, что помогаем миллионам казахстанцев сохранить и приумножить накопления для таких важных целей в жизни, как образование детей, улучшение жилищных условий, путешествия, и многих других. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за доверие! Михаил Ломтадзе


Источник: zakon.kz
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