За поддельный госномер будут не только штрафовать, но и лишать прав

На пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Они содержат в себе норму о лишении водительских прав за использование поддельных госномеров, передает корреспондент Zakon.kz.
Важная предлагаемая поправка — усиление ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного госномера.
К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста. Депутат Мажилиса Назиля Раззак
Законопроектом также предлагается усилить адмответственность за нарушение правил оказания услуг связи. Будут увеличены штрафы за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.
Кроме того, вносятся поправки, направленные на установление меры административного взыскания по правонарушениям в сферах образования, оборота оружия и налогового законодательства.
Например, в случае закрытия высших учебных заведений предлагается установить адмответственность учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся, а также передать в уполномоченный орган функции по лишению вузов лицензии. Кроме того, предусмотрено усиление адмответственности за адмправонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти. Также устанавливается адмответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей. Назиля Раззак
По мнению депутата, введение этих норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения.
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