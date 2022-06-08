В Казахстане запретят вейпы и введут акциз на стики

В Казахстане планируют законодательно запретить продавать и употреблять вейпы, а также ввести акцизы на нагреваемый табак. Об этом заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам депутата, также предлагается ввести акциз на курительные стики в размере 70 процентов от акциза на сигареты.



"Основной спор вызывали акцизы на стики (изделия с нагреваемым табаком. - Прим.). Вы знаете, до сегодняшнего дня нагреваемый табак в Казахстане не облагался никаким налогом. Хотя по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам они, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вредны, чем обычные сигареты. Сегодня принято решение депутатами обложить эти стики акцизами. Принято решение ввести на них акцизы в размере 70 процентов от акцизов на сигареты обычные.



Кроме того, принято решение, в Кодекс о здравоохранении мы внесем поправки, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями, в которых жидкость, газы и так далее. Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали", - прокомментировал он в кулуарах после заседания Мажилиса.