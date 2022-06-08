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МОН о хиджабах в школе: Казахстан – светское государство

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 17:23
МОН о хиджабах в школе: Казахстан – светское государство
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова ответила на вопросы о школьной форме и хиджабе. Казахстан – это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями, сообщает Zakon.kz.

Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу. Мы говорим о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением. Мы ищем пути и варианты для решения этой задачи. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

По ее словам, речь идет не о хиджабах, некоторые слышат то, что хотят услышать.

Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Гульмира Каримова

Как она отметила, самое главное – это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей.

Гульмира Каримова подчеркнула, что в настоящее время приказ о школьной форме действует, изменений нет.

Будем обсуждать разные возможности для обеспечения всех детей обучением. Это вопрос, который не может решаться на основе эмоций, в обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства.


Источник: zakon.kz
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