Instagram изменит правила фильтрации контента

Instagram расширит функции управления нежелательным контентом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.
В своем блоге Instagram сообщил, что фильтрация теперь действует всюду, где могут быть рекомендации, в том числе в ленте пользователя, в функции поиска, в страницах с хештегами, в коротких видео Reels и аккаунтах, на которые могут подписаться пользователи.
Вместо "Разрешить", "Ограничить" Instagram теперь называет уровни "чувствительного контента" "Больше", "Стандарт" и "Меньше". Социальная сеть по умолчанию установит режим "Стандарт" во все учетные записи.
"Поскольку мы продолжаем предоставлять людям больше возможностей выбора в Instagram, мы расширяем контроль над "чувствительным контентом", чтобы охватить контент, который вы видите в рекомендациях", - говорится в Twitter-аккаунте приложения.
Между тем выбор "Больше" покажет нежелательный контент, который может изображать насилие, например дерущихся людей. Контент, который может быть сексуально откровенным или который пропагандирует использование определенных регулируемых продуктов, таких как табачные изделия или вейпинг, товары и услуги для взрослых или фармацевтические препараты. Уточнятся, что пользователи Instagram младше 18 лет не смогут выбрать последнюю настройку.
Ранее Instagram начал удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях.
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