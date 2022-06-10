Банк России снова снизил ключевую ставку

Центральный банк России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5 процента годовых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт регулятора.



"Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,5 процента годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в пресс-релизе.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 14-17 процентов в 2022 году, снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году.



В конце февраля ЦБ России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов. Позже было принято решение о снижении до 17 процентов, а затем до 14 процентов. В мае ключевая ставка была снижена до 11 процентов. Таким образом, снижение ключевой ставки в России происходит в четвертый раз подряд.



Ключевая, или базовая ставка - это процент, под который центральные банки выдают кредиты коммерческим банкам и принимают от них деньги на депозиты. Ключевая ставка влияет на инфляцию. Если центробанк поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам.