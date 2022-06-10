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Четыре человека погибли на предприятии "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Четыре человека погибли на предприятии "АрселорМиттал Темиртау"
Иллюстративное фото
Четыре человека погибли на предприятии "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице", - заявил аким региона.

По его словам, на месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил Женис Касымбек.

В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что 10 июня при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ") произошло обрушение кровли.

"В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10 м) под завалами оказались пятеро огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ", работы по их извлечению продолжаются", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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