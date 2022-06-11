За неделю в Казахстане погибли 17 детей, четверо из них покончили с собой

C 3 по 10 июня 2022 года в Казахстане произошло 42 инцидента с участием несовершеннолетних, при этом 17 детей погибли, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sputnik Казахстан.



По данным комитета по охране прав детей министерства образования и науки Казахстана больше всего несчастных случаев со смертельным исходом произошло на воде – утонули семь детей.



Четверо детей покончили с собой (также сообщается о двух попытках суицида).



Три ребенка погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.



Трое детей погибли из-за недосмотра родителей.



Информация была получена как от местных исполнительных органов, так и из социальных сетей.



Среди происшествий, которые случались с детьми, помимо вышеперечисленных отмечаются факты насилия, ухода из дома и правонарушения среди несовершеннолетних.