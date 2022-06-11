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Что нельзя делать на Троицу в 2022 году

Просмотров:659 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Что нельзя делать на Троицу в 2022 году
Фото: Zakon.kz
Троица — один из важнейших праздников православного календаря, который в 2022 году выпал на 12 июня, сообщает Zakon.kz.

Троицин день, Пятидесятница — это пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, День сошествия Святого Духа, или Духов день, — такое значение имеет дата.

И еще есть одно народное значение — Зеленое воскресенье. В этот день принято дома и храмы украшать зеленой травой и цветами.

Что нельзя делать, традиции

Многие традиции и запреты имеют языческие корни и в наши дни не соблюдаются. Например, купание в водоемах и прогулки по лесу, чтобы «русалки на дно не утянули». В истории остались и гадания на травах-оберегах, вождение хороводов, плетение венков из травы и пускание их по реке.

Однако есть у православных людей правила, которые не потеряли актуальность.

Так, в этот день запрещено желать зла, сквернословить, гневаться, злорадствовать, употреблять алкоголь.

На кладбище на Троицу ходить не принято. Сделать это следует накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Что касается работы по дому, то здесь есть выбор: если есть возможность отложить дела, то хорошо. Если же какие-то вопросы не терпят отлагательств — ничего греховного не случится. Но посетить храм в этот день рекомендуется.

В целом праздник необходимо провести по-христиански — в помощи и заботе о ближнем, благотворительности, спокойном отдыхе в кругу семьи, тихой молитве.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
  • Ingul
 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:50
Цитата: Ingul
С наступающей вас Троицей, дорогие христиане!
Желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!

Вот!, такое искренние пожелание надо желать друг другу всегда, а в праздники особенно...
С праздником!.

Все мы ходим под богом.
 
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  • ЁмоЁ
  • Empro
  • Жанар
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:30
С наступающей вас Троицей, дорогие христиане!
Желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!
 
 

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