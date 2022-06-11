Что нельзя делать на Троицу в 2022 году

Троица — один из важнейших праздников православного календаря, который в 2022 году выпал на 12 июня, сообщает Zakon.kz.
Троицин день, Пятидесятница — это пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, День сошествия Святого Духа, или Духов день, — такое значение имеет дата.
И еще есть одно народное значение — Зеленое воскресенье. В этот день принято дома и храмы украшать зеленой травой и цветами.
Что нельзя делать, традиции
Многие традиции и запреты имеют языческие корни и в наши дни не соблюдаются. Например, купание в водоемах и прогулки по лесу, чтобы «русалки на дно не утянули». В истории остались и гадания на травах-оберегах, вождение хороводов, плетение венков из травы и пускание их по реке.
Однако есть у православных людей правила, которые не потеряли актуальность.
Так, в этот день запрещено желать зла, сквернословить, гневаться, злорадствовать, употреблять алкоголь.
На кладбище на Троицу ходить не принято. Сделать это следует накануне, в Троицкую родительскую субботу.
Что касается работы по дому, то здесь есть выбор: если есть возможность отложить дела, то хорошо. Если же какие-то вопросы не терпят отлагательств — ничего греховного не случится. Но посетить храм в этот день рекомендуется.
В целом праздник необходимо провести по-христиански — в помощи и заботе о ближнем, благотворительности, спокойном отдыхе в кругу семьи, тихой молитве.
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