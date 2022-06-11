Вырастет ли цена на бензин в Казахстане после отмены моратория

Во время брифинга министру энергетики Болату Акчулакову был задан вопрос о том, как могут вырасти цены на ГСМ в стране, после того как истечет 180-дневный мораторий на предельные цены на

розничную реализацию нефтепродуктов. Мораторий должен закончиться уже в июле.



Министр отметил, что в более долгосрочной перспективе для снижения цен планируется улучшить системы распределения ГСМ, убрав из цепочки так называемых непродуктивных посредников. Для этого до конца год планируется внести изменения в законодательства. Будет исключена возможность заработка на продаже топлива посредниками, которые не имеют свои нефтебазы, не участвуют в производстве или продаже ГСМ населению, то есть не имеют объектов инфраструктуры, участвующих в этой отрасли. Это даст возможность создать люфт цены, благодаря которой вырастут доходы производителей топлива без резкого роста цен для населения.



"92-й и 93-й бензин - это самый массовый бензин, который потребляет население, можно сказать "народный". Значительного роста по нему не будет, мы будем регулировать оставшиеся объемы до того момента, когда вступят в силу поправки в законодательство и непродуктивных посредников из цепочки исключат. До этого момента цены будут сохранены на прежнем уровне. Это же касается и дизеля, мы также продолжим его регулирование следующие 180 дней, чтобы более мягко прошла уборочная компания у сельхозпроизводителей", - рассказал министр.



По словам Болата Акчулакова, марки бензина как АИ-95 и АИ-98 не пользуются столь большим спросом и их можно назвать премиальными. Министр считает, что их потребляют люди, которые готовы платить и более высокую стоимость и по этому эти марки не будут так сильно регулировать и цены на них могут подняться.



Ранее вице-премьер Ералы Тугжанов сообщал, что продление ограничений цен на ГСМ обсуждается в правительстве.