Министр энергетики РК назвал Балхаш оптимальным местом для размещения АЭС

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге рассказал, насколько безопасно строить АЭС возле озера Балхаш в районе поселка Улкен в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.



По словам главы министерства, в Казахстане нет асейсмических зон. Эти данные были получены еще в 2006 году.



Даже в тех регионах, где нет гор, допустим, Западный Казахстан – там есть техногенная сейсмоопасность, потому что идет добыча нефти и газа, и также потому, что там есть свои тектонические плиты. Никто не отменял их возможное движение. При размещении АЭС учитывается климат, наличие воды. Суммируя все это, мы посчитали, что район озера Балхаш является наиболее оптимальным для размещения атомной электростанции в будущем.Болат Акчулаков



По предварительной информации, воду из Балхаша будут использовать для охлаждения атомных реакторов.