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Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
© azh.kz
В областном перинатальном центре Атырау новорожденного уронили на пол. О вопиющем случае рассказал родственник родильницы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам Ануара Жумабая, сестру его жены через два дня после родов вместе с другими родильницами вызвали на рентген. В палате приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась.

В какой-то момент ребенок сильно заплакал, и женщина взяла его на руки, пыталась успокоить, а когда не смогла, отправилась звать медсестер и врачей. Никого не дозвалась. В какой-то момент ей стало плохо, и она выронила ребенка на пол. И даже после этого на помощь женщине и ребенку пришли не медсестры, а санитарка, что видно на кадрах видеонаблюдения.

"Два часа, пока мы не пришли с полицией, ребенку не оказывали помощи, не клали в реанимацию, не начинали обследование. Персонал делал вид, что ничего не произошло, все переспрашивали, а что случилось? Поначалу нам сказали, что с ребенком все хорошо. Сотрудник центра запрещал матери идти на КТ вместе с ребенком, говорил, что не полагается. Когда мы возмутились, другой сотрудник подтвердил, что мать должна повсюду быть с новорожденным. Сегодня нам сообщили, что малышке требуется переливание крови, и если бы ее не положили в реанимацию вчера, мы могли бы ее потерять. С матерью пострадавшего ребенка руководство центра не общается. Вся эта неразбериха, противоречивые сведения, замалчивание очень нервируют роженицу и всю семью в целом. А матери сейчас нужна поддержка, чтобы ей честно сказали, что с ребенком, какие меры предпринимаются", - рассказал Жумабай.

Комментируя инцидент, руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев заявил, что обследование и КТ не выявили серьезных нарушений в состоянии новорожденного.

"Самое главное, что ребенок жив. Создана рабочая комиссия, которая расследует этот случай", - сказал Байдувалиев.

11 июня врачи перинатального центра сообщили о состоянии пострадавшего малыша. После падения ребенка, которому сейчас три дня, врачи поставили диагноз "ишемия мозга".

"Состояние стабильное. Находится на самостоятельном дыхании с подачей кислорода через маску. Сатурация более 93 процентов. ЧД 43 в минуту. Ребенок в сознании, гемодинамика стабильная. АД 89/63/73мм.рт.ст. ЧСС 127 уд.в мин. Кормление сцеженным грудным молоком по 35,0 мл через зонд. Физиологические отправления в норме. Неврологической симптоматики нет", - отметили медики.


Источник: Tengrinews.kz
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