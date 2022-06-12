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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Просмотров:450 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Фото Алихана Сариева
В этом году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для казахстанцев, работающих пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и шесть выходных, сообщает Tengrinews.kz.

В июле казахстанцы отмечают два праздника - День столицы и Курбан-айт. В этом году День столицы - 6 июля - приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день - 6 июля.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.


Источник: Tengrinews.kz
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