Инженер Google заявил, что обнаружил "обладающий сознанием" искусственный интеллект

Компания Google отстранила от работы инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, который заявил, что созданный корпорацией искусственный интеллект (ИИ) обладает собственным сознанием. Об этом говорится в статье в Washington Post, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Ленту.Ру.



Речь идет о разработанной технологическим гигантом языковой модели LaMDA. Она представляет собой нейросетевую языковую модель для диалоговых приложений, предназначенную для общения на любые темы.



В задачи Лемойна входило тестирование системы. В частности, он должен был определить, не использует ли она дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Вместо этого специалист пришел к выводу, что ИИ обладает собственным сознанием. Так, Лемойн заметил, что чат-бот говорит о своих правах и воспринимает себя как личность.



"Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики", - заявил 41-летний инженер.



Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике, пишет издание.



"Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного", - говорится в заявлении официального представителя Google Брайана Гэбриела.