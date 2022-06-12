США отменили требование сдавать ПЦР-тест на COVID для въезда

США отменили требование о предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19 или документов о выздоровлении для всех авиапассажиров. Власти могут пересмотреть решение, если ситуация по коронавирусу ухудшится, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт CDC.



Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) с 12 июня отменили для всех авиапассажиров требование о предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19 или документов о выздоровлении от COVID-19 перед посадкой на рейс в Соединенные Штаты.



"Пандемия COVID-19 перешла в новую фазу благодаря широкому внедрению высокоэффективных вакцин против COVID-19, доступности эффективной терапии и достижение высоких показателей иммунитета, сформированного вакцинами и заболеваемостью среди населения в Соединённых Штатах. Всё это способствовало снижению риска осложнений при заболевании и смертности в США", - говорится в сообщении центров.



При этом CDC по-прежнему рекомендуют путешественникам, которые отправляются в США, пройти тестирование на текущий вариант инфекции как можно ближе к дате вылета (не более чем за три дня) и не путешествовать, если они больны.



"CDC продолжают изучать последние научные данные и состояние пандемии и пересмотрят необходимость тестирования, если ситуация изменится", - отмечается в сообщении.



США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса, в январе 2021 года. В декабре прошлого года правила были ужесточены - отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета.



Великобритания и Канада отменили требования к тестам на СOVID-19 для поездок еще в марте. Турция отменила ПЦР-тесты для авиапассажиров с 1 июня. Казахстан отменил это требование с 8 июня.