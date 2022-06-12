На нашествие комаров пожаловались жители Атырау

На уничтожение комаров в городе выделено 70 млн тенге. Дезинфекцией занимаются шесть бригад, однако из-за большого количества жалоб горожан количество бригад было увеличено до 10, сообщает Zakon.kz.



Выйти на улицы вечером и не быть покусанным насекомыми невозможно, жалуются жители Атырау. Об этом сообщает Мой ГОРОД.



Жительница по имени Жадыра рассказала, что на улицу выходит только при необходимости.



Детей не выпускаем, сидят в четырех стенах, иначе возвращаются покусанными. Почему нельзя решить этот вопрос? Каждый год эта бесконечная война с гнусом. Не хватает средств, ну выделите побольше и дайте людям возможность погулять, подышать воздухом.Жадыра



Между тем, по информации акимата Атырау, на уничтожение комаров в городе выделено 70 млн тенге.



Мероприятия по дезинсекции в первую очередь сосредоточены в подвалах и подъездах более 1100 многоквартирных домов в городе, на детских площадках и автобусных остановках, в парках, а также в пригородных селах.



В настоящее время в связи с увеличением популяции комаров приняты срочные меры по борьбе с насекомыми, заменены применяемые ранее химикаты. Дезинфекцией занимаются шесть бригад, однако из-за большого количества жалоб горожан количество бригад было увеличено до 10.Акимат Атырау



В акимате также сообщили, что по результатам тендера уже определен подрядчик для травли комаров и гнуса.