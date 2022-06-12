Microsoft назвала ошибкой выход обновления для Windows

Выпуск обновления Windows для всех желающих в компании Microsoft назвали ошибочным, сообщает Zakon.kz.



Журналисты портала The Verge обратили внимание на сообщения в Twitter-аккаунте Windows Insider — одном из официальных каналов Microsoft.



Пользователи писали о том, что бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших персональных компьютерах, несмотря на то, что для обновления предусмотрен ряд технических ограничений.



Инженеры корпорации назвали выход апдейта незапланированным и заметили, что это произошло по ошибке.



«Это баг, и наша команда сейчас занимается исправлением. Спасибо за уведомление», — ответили одному из пользователей специалисты группы поддержки.



Другому владельцу компьютера в компании заявили, что системные требования актуальной операционной системы не изменились.



По данным издания, многих пользователей огорчил такой ответ службы поддержки. Читатели портала подчеркнули, что в данном случае было бы правильнее, если бы Microsoft разрешила устанавливать свои операционные системы на компьютеры всех желающих.