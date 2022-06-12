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На митинге в Алматы убили случайного прохожего

Просмотров:837 Опубликовано: Сегодня, 18:06
На митинге в Алматы убили случайного прохожего
Фото: polisia.kz
Трагедия произошла 11 июня на проспекте Гагарина в Алматы во время несанкционированного митинга, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города Алматы рассказали, что группа граждан перекрыла проезжую часть на улице Гагарина.

Несанкционированную акцию устроили жители одного из домов по улице Короленко, которые с 2019-го года требуют огородить их двор от проезжей части, мотивируя это тем, что со строительством нового ЖК количество транспортных средств увеличилось.

Один из участников несанкционированной акции - гр. М., 1980 года рождения, в ходе конфликта нанес телесные повреждения водителю одной из автомашин, движение которых они перекрыли, гр. К., 1974 года рождения. Пострадавший впоследствии скончался. Пресс-служба ДП города Алматы

Действия гражданина М. квалифицированы статье 106 ч. 3 УК РК. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он водворен в изолятор временного содержания ДП. Начато досудебное расследование.

Вместе с тем, информируем, что еще четыре организатора несанкционированной акции привлечены к административной ответственности. Пресс-служба ДП города Алматы

В сообщении пресс-службы указано, что ранее по просьбе жителей указанного дома были сооружены четыре наземных ограничителя скорости «лежачий полицейский», а также установлено два шлагбаума, со стороны улицы Гагарина и со стороны улицы Радостовца.


Источник: zakon.kz
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