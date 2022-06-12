Парад близнецов провели в Нур-Султане

150 семей со всей страны приняли участие в четвертом по счету параде близнецов, который прошел в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
История парада близнецов началась пять лет назад с небольшого шествия в столице. Во время пандемии шествие не проводилось, а теперь близнецы вновь собрались в Триатлон парке.
"Цель парада – сплоченность и дружба наших близнецов. Чтобы они знали, что есть такие детки, как они, которые родились также в один день. Если в первый год было 10 мам и 20 деток, то сегодня у нас будет 145 мам и примерно 320 деток. 10 пар тройняшек, четверняшки, остальные все двойняшки", - сказала Земфира Айтмухамбетова, организатор мероприятия.
Ранее в Актобе мама родившихся тройняшек назвала их Касым, Жомарт и Кемел.
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