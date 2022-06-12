Движение на большей части трассы Атырау - Астрахань могут открыть в 2022 году

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов



В "КазАвтоЖоле" рассказали, на каком этапе сейчас реконструкция трассы Атырау - Астрахань, а также озвучили главную проблему, которая может стать причиной сдвига сроков завершения работ, передает корреспондент Tengrinews.kz.Общая протяженность трассы составляет 277 километров. В нацкомпании пояснили, что на 60 километрах уже открыто движение по асфальтобетонному покрытию."В настоящее время ведется реконструкция 217 километров дороги. Они разделены на 4 участка. Задействовано более 400 единиц техники и свыше 500 человек персонала. Ранее эта дорога была третьей технической категории. Сейчас она переводится во вторую категорию. Общая ширина будет 9 метров. До этого она была 7 метров. В текущем году выделено порядка 30 миллиардов тенге, эти средства, мы надеемся, что до конца текущего года будут освоены. Если те планы, которые мы на сегодняшний день поставили, реализуются, то мы к концу этого года от села Ганюшкино (Курмангазы. - Прим. автора) до Атырау можно будет ехать по асфальто-бетонному покрытию", - рассказал директор атырауского областного филиала "КазАвтоЖола" Булатбек Айтбаев.По словам директора филиала, одна из главных проблем - своевременная доставка необходимых материалов, которые завозятся из других регионов."В Атырауской области нет щебеночных карьеров. Общая потребность для реализации планов текущего года – более полутора миллионов тонн щебня привезти. Весь инертный материал завозится по железной дороге, и, соответственно, возникают иногда вопросы по нехватке вагонов. Не сильно развита и сама железнодорожная инфраструктура. Всего три тупика, на которые ежесуточно приходит большое количество инертного материала с соседних областей. И тут возникает проблема именно в своевременном подвозе материала", - добавил Булатбек Айтбаев.Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев рассказал, что автора проекта реконструкции трассы Атырау - Астрахань привлекли к ответственности. В дорожной одежде был заложен слой с добавлением грунта из местных карьеров, который не соответствовал предъявляемым требованиям из-за значительного содержания гипса. Тогда же министр сообщил, что реконструкция трассы будет завершена в 2023 году.Напомним, многие казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин, известный по сериалу "Универ". Однако ремонтировать автомагистраль начали лишь спустя три года. Отмечалось, что строительство дороги завершится в 2022 году.Через пять лет после своей критики, в сентябре этого года, Ярушин вновь вспомнил про "ужасную" трассу Астрахань - Атырау. Спустя сутки после его высказывания в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали состояние дороги. А через месяц стало известно, что ход реконструкции автодороги Актобе – Атырау – Астрахань проинспектировал премьер-министр Аскар Мамин.