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Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге
Александр Бублик. Фото ©REUTERS
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию своего рейтинга в одиночном разряде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Так, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся сразу на пять позиций, расположившись на 37-м месте.

Что касается других казахстанцев, то Михаил Кукушкин также на пять строчек улучшил свое положение, став теперь 161-м, а вот Дмитрий Попко, напротив, потерял аж 11 позиций, опустившись на 195-ю строчку. Тимофей Скатов оказался на 231-м месте (минус 24 позиции).

В топ-10 также произошли изменения. Серб Новак Джокович потерял лидерство и расположился на третьей ступеньке, тогда как на первую взобрался россиянин Даниил Медведев, с третьей строчки на вторую поднялся немецкий теннисист Александр Зверев. Испанец Рафаэль Надаль сохранил за собой четвертое место.


Источник: tengrinews.kz
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