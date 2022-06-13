Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию своего рейтинга в одиночном разряде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Так, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся сразу на пять позиций, расположившись на 37-м месте.



Что касается других казахстанцев, то Михаил Кукушкин также на пять строчек улучшил свое положение, став теперь 161-м, а вот Дмитрий Попко, напротив, потерял аж 11 позиций, опустившись на 195-ю строчку. Тимофей Скатов оказался на 231-м месте (минус 24 позиции).



В топ-10 также произошли изменения. Серб Новак Джокович потерял лидерство и расположился на третьей ступеньке, тогда как на первую взобрался россиянин Даниил Медведев, с третьей строчки на вторую поднялся немецкий теннисист Александр Зверев. Испанец Рафаэль Надаль сохранил за собой четвертое место.