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Дизельное топливо резко подорожало в Казахстане

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Дизельное топливо резко подорожало в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Аналитики из Еnergyprom.kz выяснили, на сколько в Казахстане за год подорожали бензин и дизтопливо, передает Tengrinews.kz.

Как заявляют эксперты, бензин в стране дорожает третий год подряд. Так, по итогам мая этого года цены выросли на 4,7 процента.

Что касается дизельного топлива, цены на него подскочили сразу на 41,5 процента. При этом ранее два года подряд наблюдалось удешевление.

Если брать отдельные виды ГСМ, то летнее дизтопливо подорожало на 24,6 процента за год, бензин марки АИ-98 - на 9,6 процента, АИ-95/96 - на 9,1 процента, а АИ-92 - на 4,2 процента.

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в мае текущего года составили 178 тенге за литр, на АИ-95/96 - 210 тенге за литр, на АИ-98 - 232 тенге за литр, а на летнее дизельное топливо - 234 тенге за литр.

Бензин марки АИ-92 дороже всего стоил в Петропавловске (182 тенге за литр), АИ-95/96 - в Алматы (215 тенге за литр), АИ-98 - в Костанае (238 тенге за литр).

Дешевле всего бензин стоил в Атырау: АИ-92 - 168 тенге за литр, АИ-95/96 - 201 тенге за литр, АИ-98 - 227 тенге за литр. В Актау столько же стоил АИ-95/96 (201 тенге за литр), в Караганде и Уральске - АИ-98 (227 тенге за литр).

Летнее дизельное топливо дороже всего было в Костанае и Петропавловске (260 тенге за литр), дешевле всего - в Шымкенте (225 тенге за литр).
По данным сайта GlobalPetrolPrices.com на 6 июня этого года, по дешевизне бензина Казахстан занял 11-е место среди 170 стран: 0,48 доллара за литр. По стоимости же дизельного топлива Казахстану досталось 16-е место из 169 стран: 0,55 доллара за литр.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Гонконге (2,96 доллара за литр), Норвегии (2,86 доллара), Дании (2,73 доллара), Финляндии (2,68 доллара) и Исландии (2,52 доллара). Дизтопливо дороже всего стоило в Гонконге (2,73 доллара), Швеции (2,68 доллара), Норвегии (2,6 доллара), Монако (2,43 доллара) и Исландии (2,46 доллара).

"Текущий геополитический кризис, связанный с войной, которую Россия развязала в Украине, а также санкции, введенные в отношении России, спровоцировали рекордный рост цен на топливо. Так, к примеру, в США, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на обычный бензин 9 июня 2022 года достигла уже 4,97 доллара за галлон (чуть менее 3,8 литра) против 4,95 доллара днем ранее, 4,33 доллара месяц назад и 3,07 доллара годом ранее.

Что касается дизельного топлива, его стоимость составила 5,74 доллара за галлон против 5,72 доллара днем ранее, 5,54 доллара месяц назад и 3,2 доллара годом ранее. Впрочем, в период кризиса 2008 года цены на топливо в США были еще выше", - подчеркнули аналитики.
Возвращаясь к нашей стране, эксперты подчеркивают, что производство бензина и дизтоплива у нас растет. Так, выпуск моторного топлива за январь – апрель 2022 года составил 1,6 миллиона тонн - на 4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост в секторе наблюдается седьмой год подряд.

Производство дизельного топлива показывает рост второй год подряд, достигнув по итогам января – апреля 2022-го 1,7 миллиона тонн - на 8,4 процента больше, чем годом ранее.

Чтобы предотвратить дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов других нефтепродуктов. Запрет действовал шесть месяцев - с 21 мая 2021 года, а затем был продлен до 21 мая текущего года. Минэнерго планирует пролонгировать запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана до конца 2022 года.

В результате в первом квартале 2022-го экспорт в секторе моторного топлива отсутствовал, тогда как в аналогичном периоде 2021 года на внешние рынки было отправлено более 100 тысяч тонн продукции. В свою очередь импорт в первом квартале 2022 года составил лишь 25,1 тысячи тонн, что, впрочем, на 84 процента больше по сравнению с прошлым годом. В итоге на внутреннем рынке за квартал реализовали 1,2 миллиона тонн моторного топлива - на 13,9 процента больше, чем за январь – март 2021-го.

Импорт дизельного топлива за год сократился на 15,3 процента, до 23 тысяч тонн в первом квартале текущего года. Экспорт упал сразу в 6 раз, до всего 17,6 тысячи тонн. На внутреннем рынке за январь – март 2022 года реализовали 1,2 миллиона тонн дизтоплива - на 18,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Гугуша (Посетители) Сегодня, 10:15
Нихрена ничего не понял, но интересно))) Гонконг прилепили за чем-то! Готовят к грядущему повышению цен на ГСМ!?
 
 

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