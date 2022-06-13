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Токаев внес изменения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота

Просмотров:639 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Токаев внес изменения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Документ опубликован в "Казахстанской правде", передает Tengrinews.kz.

Глава государства постановил дополнить свой указ от 14 марта 2022 года пунктом 1-1. Теперь запрет на вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота в 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, аффинированного золота свыше 100 граммов не распространяется на:

1) операции Национального банка Республики Казахстан, а также операции организаций, входящих в структуру Национального банка Республики Казахстан;

2) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иност­ранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта" на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

3) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства - члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);

4) вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

5) иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Рес­публики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Запрет был введен в марте 2022 года.


Источник: tengrinews.kz
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