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В приложении Kaspi.kz теперь можно поставить или снять с залога автомобиль онлайн

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 12:42
В приложении Kaspi.kz теперь можно поставить или снять с залога автомобиль онлайн
Новый сервис kaspi.kz
Kaspi.kz совместно с МВД и Министерством цифровизации запустили новый инновационный сервис.

Поставить или снять с залога автомобиль можно онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz.

Раньше для оформления документов по залогу нужно было ехать в банк, спецЦОН, полицию. На это уходило от нескольких часов до нескольких дней.

Теперь казахстанцы могут подписать документы онлайн с помощью электронно-цифровой подписи Kaspi, оплатить госпошлины без комиссий, поставить или снять с залога автомобиль. Вся процедура занимает несколько минут. Свидетельство о снятии залога доступно также прямо в cуперприложении Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

"Взятый Багдатом Мусиным, министром цифровизации курс на демонополизацию госуслуг позволяет Kaspi.kz и другим инновационным компаниям делать услуги максимально простыми, удобными и доступными для каждого казахстанца. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Но при постановке или снятии залога на автомобиль людям все равно приходилось идти в ЦОН, стоять в очередях и тратить время. Поэтому мы совместно с Министерством внутренних дел и при поддержке Министерства цифровизации реализовали новый инновационный сервис, который позволяет нашим любимым клиентам ставить и снимать залог быстро и просто, прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz. Это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь казахстанцев лучше".

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что это не первый сервис для удобства населения, в разработке которого приняло участие ведомство. За последний год МВД совместно с финансовыми учреждениями запущено несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта, через приложения банков второго уровня.


Источник: informburo.kz
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