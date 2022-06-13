В Казахстане планируют поменять политику управления Нацфондом

Увеличение трансфертов из Нацфонда в 2022 году объяснил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.
В понедельник, 13 июня, министр нацэкономики Алибек Куантыров выступил на брифинге в СЦК и рассказал об использовании средств из Нацфонда, сообщает «Казинформ».
«Вопрос консолидации республиканского бюджета и Национального фонда не должен стоять вообще. Использование части средств Нацфонда - это более правильный подход, как сейчас и делается. Потому что изначально идея Нацфонда состояла в том, что он должен создаваться как фонд будущих поколений, а также выполнять стабилизационную и антикризисную функции тоже. Стабилизационная функция состоит в том, чтобы выводить излишнюю денежную массу из экономики, иначе у нас было бы колоссальное инфляционное давление», - сказал Алибек Куантыров.
По его словам, Нацфонд выполняет свою роль и справляется с поставленными задачами. Кроме того, часть средств планируют брать не напрямую из фонда, а из сверхприбылей, формирующихся из-за высоких цен на нефть.
«И то, что в текущем году был увеличен трансферт ввиду определенных событий, средства были направлены на антикризисные меры порядка 1,2 трлн тенге. Более того, правительство планирует использовать часть этих средств не из чистых поступлений, а из дополнительных нефтяных поступлений с учетом того, что цена была скорректирована с $60 до $90. Соответственно, дополнительная маржа, которая поступит в Нацфонд в течение года, будет использована для поддержания экономики», - добавил министр.
Он уточнил, что в будущем планируется снижать объемы изъятий из Нацфонда для пополнения бюджета и даже наоборот – пополнять фонд для будущих поколений.
«Мы имеем очередного «черного лебедя» в экономике, причем в глобальной. И здесь как раз задействуется одна из функций Нацфонда – антикризисная. А в будущем и на следующий год запланировано снижение трансфертов из Нацфонда, как это и планировалось. В целом мы думаем над тем, чтобы скорректировать политику управления Нацфондом, чтобы активы росли и дальше, как они делали это до последних лет», - заключил Алибек Куантыров.
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