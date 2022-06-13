Дефицит медиков увеличился вдвое в Казахстане

За последние пять лет дефицит медицинских кадров в Казахстане увеличился в два раза и достиг 23,1 тысячи единиц. Об этом сообщил заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По его словам, по итогам аудита установлен ряд системных проблем и недостатков.



"Первое – это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние пять лет, с 2017 по 2021 год, дефицит увеличился в два раза - с 10 тысяч до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медспециалистов", - сообщил Катренов во время заседания Счетного комитета.



По итогам аудита, по его словам, также отмечается увеличение количества жалоб на врачей. Что, как отметил спикер, объяснимо высокой нагрузкой.



"Также отмечается увеличение оттока специалистов, имеющих медицинское образование, за рубеж. За последние пять лет их количество достигло 5 тысяч единиц. Также отмечается старение специалистов, имеющих медицинское образование. На сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30 процентов", - сообщил Нурлан Катренов.