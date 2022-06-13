«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 13 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.18 KZT
  • €1 = 456.29 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ученые обнаружили ключ к разгадке происхождения жизни на Земле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Ученые обнаружили ключ к разгадке происхождения жизни на Земле
Фото:global.jaxa.jp
Ученые из Университета Окаямы в Японии обнаружили аминокислоты, которые могут дать ключ к пониманию происхождения жизни на Земле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Phys.org.

Образцы пыли с астероида Ruygu, собранные зондом Hayabusa-2 японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), содержат 23 различных типа аминокислот, которые внесли вклад в создание первых признаков жизни на планете.

"Открытие аминокислот, образующих белки, важно, потому что Ruygu не подвергался воздействию биосферы Земли, как метеориты, и это доказывает, что по крайней мере некоторые из блоков жизни на Земле могли образоваться в космической среде", - пояснили исследователи.

Считается, что часть материала была создана примерно через пять миллионов лет после рождения Солнечной системы и не нагревалась выше 100 градусов по Цельсию.

"Ученые задавались вопросом, как было создано первое органическое вещество, включая аминокислоты, и тот факт, что они были обнаружены в образце астероида из открытого космоса, дает основание полагать, что жизнь была доставлена на Землю извне", - заключил эксперт по астробиологии и почетный профессор Иокогамского национального университета Кенсей Кобаяси.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика