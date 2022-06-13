Ученые обнаружили ключ к разгадке происхождения жизни на Земле

Ученые из Университета Окаямы в Японии обнаружили аминокислоты, которые могут дать ключ к пониманию происхождения жизни на Земле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Phys.org.



Образцы пыли с астероида Ruygu, собранные зондом Hayabusa-2 японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), содержат 23 различных типа аминокислот, которые внесли вклад в создание первых признаков жизни на планете.



"Открытие аминокислот, образующих белки, важно, потому что Ruygu не подвергался воздействию биосферы Земли, как метеориты, и это доказывает, что по крайней мере некоторые из блоков жизни на Земле могли образоваться в космической среде", - пояснили исследователи.



Считается, что часть материала была создана примерно через пять миллионов лет после рождения Солнечной системы и не нагревалась выше 100 градусов по Цельсию.



"Ученые задавались вопросом, как было создано первое органическое вещество, включая аминокислоты, и тот факт, что они были обнаружены в образце астероида из открытого космоса, дает основание полагать, что жизнь была доставлена на Землю извне", - заключил эксперт по астробиологии и почетный профессор Иокогамского национального университета Кенсей Кобаяси.