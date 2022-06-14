Министр Куантыров посоветовал казахстанцам оптимизировать траты

Министр национальной экономики Алибек Куантыров посоветовал казахстанцам оптимизировать свои расходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах правительства журналисты спросили министра Куантырова о причинах роста цен на продукты, отметив, что более 50 процентов казахстанцев тратят более половины своей зарплаты на продовольствие.



"К сожалению, это глобальная проблема. Если вы посмотрите статистику, в западных странах, США, России, Центральной Азии, практически везде. Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Потом сложились последние события, это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Пока рынок до конца настроится, такая волатильность будет сохраняться по ценам. Но это все, я думаю, устаканится", - прокомментировал министр.



Представители СМИ также попросили министра дать совет казахстанцам.



"По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика циклична, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, но пик был в 2015-2016 годах. Сейчас, по сравнению с тем, что было последние два-три месяца, она уже должна стабилизироваться. Я думаю, нужно просто подождать", - сказал Куантыров.



По итогам мая годовая инфляция в Казахстане составила 14 процентов. При этом уровень продовольственной инфляции достиг 19 процентов. Одним из главных факторов ускорения инфляции в правительстве называют рост мировых цен на продовольственные товары.



Премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить работу по сдерживанию инфляции.