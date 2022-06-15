Электроэнергия подорожает в Казахстане - министр

Электроэнергия может подорожать в Казахстане в ближайшие полгода. Об этом предупредил министр энергетики Болат Акчулаков в эксклюзивном интервью Almaty.tv, передает Tengrinews.kz.По словам министра, это связано, в первую очередь, с повышением цен на уголь, соответственно, с ростом затрат на логистику."Третье - это заработные платы сотрудников энергопроизводящих организаций. Для того чтобы обеспечить устойчивую работу станций. К сожалению, в отрасли сложился достаточно низкий уровень зарплат. Поэтому это может привести к потере кадров. Мы их уже теряем. Речь об увеличении прибыли энергопроизводящей станции не стоит, и мы ее не рассматриваем", - заявил Акчулаков.Министр также рассказал, что власти планируют сдерживать цены на популярные марки бензина АИ-92 и АИ-93 после истечения 180 дней моратория, объявленного Главой государства в январе.За это время, сообщил Акчулаков, будет принят законопроект, который не позволит безосновательно завышать стоимость народных видов ГСМ. Правительство исключит посредников без собственных нефтебаз, из-за которых маржинальность АЗС снижается, а конечные тарифы для населения растут.В интервью была затронута и тема строительства в республике АЭС. Министр отметил, что технологию строительства атомной станции в Казахстане будут разрабатывать на примере пяти стран. Сейчас ведутся активные тектонические исследования на возможном месте возведения атомной электростанции и работа по подготовке будущих кадров."Развитие экономики страны требует все больше и больше энергии. У нас сейчас очень сильные ограничения по использованию угля в качестве топлива. Третье - газ, как замена топливу, который признан Евросоюзом для низкоуглеродного развития экономики. Газ тоже ограничен в объемах. Если все станции перевести на газ, то у нас столько газа не хватит. Что остается? Остаются возобновляемые источники энергии. Мы их развиваем..." - заявил Акчулаков.