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В WhatsApp появится самая запрашиваемая функция

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 08:37
В WhatsApp появится самая запрашиваемая функция
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Функцию переноса истории чатов с Android на iPhone планируют добавить в мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Как уточнил гендиректор Meta, функция переноса истории чатов - самая запрашиваемая.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасного переключения между телефонами и переноса истории чата, фото, видео и голосовых сообщений между Android и iPhone, при сохранении сквозного шифрования. Это самая запрашиваемая функция. В прошлом году мы запустили возможность переключаться с iPhone на Android, а теперь добавляем и с Android на iPhone", - сообщил Цукерберг.

Ранее WhatsApp добавил несколько новых функций в предстоящее обновление. Одна из них - возможность иметь 512 участников в одной группе.


Источник: Tengrinews.kz
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