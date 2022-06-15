В WhatsApp появится самая запрашиваемая функция

Функцию переноса истории чатов с Android на iPhone планируют добавить в мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг в Facebook, передает Tengrinews.kz.



Как уточнил гендиректор Meta, функция переноса истории чатов - самая запрашиваемая.



"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасного переключения между телефонами и переноса истории чата, фото, видео и голосовых сообщений между Android и iPhone, при сохранении сквозного шифрования. Это самая запрашиваемая функция. В прошлом году мы запустили возможность переключаться с iPhone на Android, а теперь добавляем и с Android на iPhone", - сообщил Цукерберг.



Ранее WhatsApp добавил несколько новых функций в предстоящее обновление. Одна из них - возможность иметь 512 участников в одной группе.