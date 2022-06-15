С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане

Министерством науки и высшего образования РК подготовлены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщает Zakon.kz.



Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии планируется установить в следующих размерах:



- студентам, обучающимся в организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 36 660 тенге (в настоящее время – 31 423 тенге);



- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);



- студентам, обучающимся по направлению подготовки «Здравоохранение», – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);



- интернам – 61 660 тенге (сейчас 59 289 тенге);



- магистрантам – 86 987 тенге (76 950 тенге);



- магистрантам, обучающимся в «Назарбаев Университет», – 162 500 тенге (143 750 тенге);



- докторантам – 195 000 тенге (172 500 тенге);



- докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 195 000 тенге (172 500 тенге);



- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (88 494 тенге);



- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;



- студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21 787 тенге (без изменений).



Как отмечается, новые размеры стипендий вводятся в действие с 1 сентября 2022 года.



Кроме того, разработан новый порядок выплаты государственных стипендий. Для обеспечения прозрачности исключаются выплаты стипендий через кассу. Они будут осуществляется после открытия счета в банке или АО «Казпочта».



При этом студенты не будут оплачивать комиссии за операции по счету после заключения банками и АО «Казпочта» соответствующих соглашений.