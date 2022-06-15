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С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 11:03
С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерством науки и высшего образования РК подготовлены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии планируется установить в следующих размерах:

- студентам, обучающимся в организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 36 660 тенге (в настоящее время – 31 423 тенге);

- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);

- студентам, обучающимся по направлению подготовки «Здравоохранение», – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);

- интернам – 61 660 тенге (сейчас 59 289 тенге);

- магистрантам – 86 987 тенге (76 950 тенге);

- магистрантам, обучающимся в «Назарбаев Университет», – 162 500 тенге (143 750 тенге);

- докторантам – 195 000 тенге (172 500 тенге);

- докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 195 000 тенге (172 500 тенге);

- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (88 494 тенге);

- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

- студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21 787 тенге (без изменений).

Как отмечается, новые размеры стипендий вводятся в действие с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, разработан новый порядок выплаты государственных стипендий. Для обеспечения прозрачности исключаются выплаты стипендий через кассу. Они будут осуществляется после открытия счета в банке или АО «Казпочта».

При этом студенты не будут оплачивать комиссии за операции по счету после заключения банками и АО «Казпочта» соответствующих соглашений.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:45
- студентам, обучающимся в организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 36 660 тенге

В мои студенческие годы рядовая степуха была 40 рублей. Стало быть сегодняшние 1000 тенге почти равны советскому рублю

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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