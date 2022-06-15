Чиновники советуют казахстанцам оптимизировать траты: Сами носят Rolex и учат детей на Кипре

Оптимизируйте бюджет и лишние траты, чтобы выжить в условиях резкого роста инфляции. Такой совет в кулуарах правительства дал казахстанцам министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает ИА «Newtimes.kz».



Уровень продовольственной инфляции достиг в Казахстане уже 19 процентов. По итогам мая годовая инфляция составила в Казахстане 14 процентов и прогноз на конец года неутешительный — цены продолжат расти, зарплаты — нет.



При этом более 50 процентов казахстанцев тратят более половины своей зарплаты на продукты питания. Согласно официальной статистике за прошлый год, 5,3% населения — 1 005 447 человек — живут за чертой бедности.



«По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Сейчас по сравнению с тем, что было последние 2-3 месяца, инфляция уже должна стабилизироваться, я думаю, нужно просто подождать», — сказал Куантыров.



Он также отметил, что резкий рост цен сейчас — глобальная проблема: подобное происходит и в западных странах, США, России.



«Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии, потом сложились эти последние события. Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Пока рынок до конца настроится, такая волатильность будет сохраняться по ценам. Но это все, я думаю, устаканится», — добавил министр.



Два дня назад в социальных сетях распространяли другое высказывание Алибека Куантырова, что «рост цен не проблема, если ничего не покупать». Позже он заявил, что это фейк и он так не говорил.



Советы, которые часто раздают чиновники, они адресуют только к казахстанцам, сами они ведут иной образ жизни.



К примеру, вчера казахстанцы узнали, что у недавно назначенного министра науки и высшего образования Саясата Нурбека нет денег, чтобы учить своих детей в Казахстане, но есть возможность отправить их на Кипр.



«Во-первых, это состояние здоровья моей жены и детей. Есть определённое медзаключение. К сожалению, у меня не было финансовой возможности обучать их здесь. В-третьих, они учатся в очень хорошей британской школе», — объяснил он.



Журналистам Нурбек также сказал, что 26 июня его дети возвращаются в Казахстан «будут учиться в обычной казахстанской школе». По его словам, такое решение было принято в начале года и никак не связано с его назначением. 11 июня в Казахстане разделили министерство образования и науки. Министром просвещения стал Асхат Аймагамбетов, а должность министра науки и высшего образования Саясат Нурбек.



Нурлыбек Налибаев также продемонстрировал казахстанцам, как он живет. На его руке журналист Михаил Казачков заметил часы Rolex Datejust 41 за двадцать тысяч долларов прямо на сайте электронного правительства. Фотография с дорогими часами, недоступными большинству казахстанцев, была размещена там.



Но через несколько дней часы с руки акима Налибаева загадочно исчезли.



«Акиму Кызылординской области на сайте электронного правительства часы зафотошопили. Зря он своими ролексами хвастался, получатся», — написал Казачков.



Нурлыбек Налибаев акимом Кызылординской области стал в апреле этого года. Но до этого, по официальной информации, он с 2005 года работал и работает в акимате Кызылорды и региона на различных должностях.