Китай возобновляет выдачу виз гражданам Казахстана

Китай возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам Казахстана. Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В результате переговоров с китайской стороной достигнута договоренность о возобновлении выдачи виз КНР для следующих категорий граждан Казахстана в посольстве КНР в Нур-Султане и генеральном консульстве КНР в Алматы:



- Лица, имеющие официальное приглашение от центральных и государственных органов, провинциальных канцелярий иностранных дел и департаментов торговли, крупных предприятий или муниципальных народных правительств;

- Лица, получившие рабочее разрешение, одобренное компетентными органами Китая. При этом при оформлении визы категории Z более не нужно подавать документы на получение письма-приглашения;

- Члены семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Китай (включая тех, кто уже находится в Китае), которые подают заявление на пребывание в Китае или посещение родственников, могут подать заявку на получение визы на основе документов, подтверждающих родство, без необходимости подавать документы на получение визового приглашения;

- Иностранные члены семей граждан Китая и иностранцы, имеющие ПМЖ в Китае, могут подать заявление для воссоединения с семьей или посещения Китая на основании документов, подтверждающих родство.



"Вместе с тем китайская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по вопросу въезда студентов РК, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году. Достигнута договоренность выработать механизм по открытию зеленого коридора для казахстанских студентов при оформлении учебных виз", - говорится в сообщении.



Кроме того, от китайской стороны было получено согласие на возобновление приема документов для прохождения консульской легализации. Заявителю необходимо предварительно направить соответствующий пакет сканированных документов (паспорт гражданина РК, документы, заверенные МИД, заполненная анкета и другие необходимые документы) на электронную почту посольства КНР в Нур-Султане или генерального консульства КНР в Алматы. При положительном рассмотрении заявки необходимо уплатить консульский сбор и направить оригиналы документов в адрес консульского учреждения. Срок рассмотрения документов составляет 7 рабочих дней.



Подробная информация об оформлении виз КНР, а также о легализации документов доступна на сайтах посольства и генконсульства КНР.



Наряду с этим отмечается, что для въезда в Китай сохраняется требование получения "зеленого кода", который можно будет оформить, зарегистрировавшись на сайте и заполнив специальную форму. На данный портал загружаются копии следующих документов:



- паспорта,

- визы, приглашения, рабочего разрешения,

- авиабилетов в Китай,

- результаты двух ПЦР-тестов за 48 и 12 часов до вылета рейса в Китай.



При этом необходимости в проведении теста на антитела перед вылетом нет.



"Также сообщаем, что в соответствии с действующими в КНР эпидемиологическими требованиями все граждане, прибывающие на территорию Китая из-за рубежа, должны в обязательном порядке пройти 14-дневный карантин в специализированном отеле, который оплачивается самостоятельно. При регистрации в гостинице требуется подписать обязательство о соблюдении установленных карантинных мер (на китайском и английском языках)", - заключили в посольстве.