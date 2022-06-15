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Казахстан не собирается выходить из ЕАЭС и ОДКБ – Токаев

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Казахстан не собирается выходить из ЕАЭС и ОДКБ – Токаев
Фото: primeminister.kz
В интервью телеканалу «Россия-24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос по поводу отношения Казахстана к ЕАЭС, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из ОДКБ абсолютно не соответствуют истине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Также лидер Казахстана объяснил позицию по отношению к ОДКБ.

Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан – причем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Именно в ОДКБ Казахстан является активным участником, а ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций. То есть организация проявила себя достаточно эффективно.Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства отметил, что политизировать всю эту ситуацию нельзя, и тем более «высказывать по этому поводу досужие вымыслы».

Мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ, и они здесь находились не более 10 дней. Это была демонстрация нашего единства в той очень сложной ситуации. Касым-Жомарт Токаев

Также не менее важной организацией президент Казахстана назвал ЕАЭС.

Что касается ЕАЭС – это очень важная организация, на мой взгляд. Я уже в Бишкеке на заседании экономического форума высказывался по поводу интеграции, что это очень сложный труд, который требует взаимных компромиссов. Ведь каждая страна считает необходимым отстаивать свою позицию. Это нормально. И если та или иная страна будет постоянно уступать, и экономика этой страны будет страдать, то возникнет вопрос у граждан этой страны: «А в чем польза этой интеграции?». Такие вопросы, откровенно говоря, иногда возникают в нашей стране. Именно поэтому наши представители в ЕАЭС достаточно упорно отстаивают или во всяком случае разъясняют наши интересы среди коллег. Да, бывают споры, но зачем их драматизировать? Это ведь нормально в рамках международной организации. Полагаю, что в конечном счете мы приходим к нужным и полезным решениям, которые идут на благо интересов наших государств. Касым-Жомарт Токаев


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Tungus
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  • OpenSuser
  • Галина63
  • Кинст
  • Empro
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:34
Нука диванные критики.раскажите как это хреново нам в ЕАЭС и ОДКБ полейте грязью соседа прям интересно будет послушать.и посчитаю сколько чел заминусует
 
 

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