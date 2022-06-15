Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой

Казахстан должен полностью распрощаться с «олигополией», олигархической системой, будь то в экономике или в политике, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24», сообщает Zakon.kz.
По словам президента, Казахстан должен отойти от фаворитизма при распределении так называемых «лакомых кусков» в экономике.
«В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер, понимаю, что это работа не одного дня, не одного месяца и не одного года. Но к этому надо стремиться, потому что люди хотят справедливости во всем – и в большом, и в малом.»
По словам Касым-Жомарт Токаева, его задача состоит в том, чтобы обеспечить эту справедливость для граждан Казахстана.
«В конце концов, никто не родился с судьбой, которая обеспечивает ему самое низкое место в социальной иерархии. Все должны быть равными. Во всяком случае, так называемый «социальный лифт» должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в национальных, государственных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных, это касается и выборов депутатов.»
Токаев заявил, что он, как глава государства, не может оказывать непосредственного влияния на исход выборов в парламент.
«Моя задача состоит в том, чтобы создать такую политическую атмосферу, в которой люди достойные, способные могли бы найти свое место в нашем обществе и могли бы с оптимизмом смотреть в будущее. А люди, которые только что родились, подросли и входят в юношескую зрелость, могли бы думать, что у них в этой стране есть будущее.»
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