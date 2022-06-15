«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.92 KZT
  • €1 = 454.84 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 16:11
Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой
Фото: пресс-служба Акорды
Казахстан должен полностью распрощаться с «олигополией», олигархической системой, будь то в экономике или в политике, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24», сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Казахстан должен отойти от фаворитизма при распределении так называемых «лакомых кусков» в экономике.

«В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер, понимаю, что это работа не одного дня, не одного месяца и не одного года. Но к этому надо стремиться, потому что люди хотят справедливости во всем – и в большом, и в малом.»

По словам Касым-Жомарт Токаева, его задача состоит в том, чтобы обеспечить эту справедливость для граждан Казахстана.

«В конце концов, никто не родился с судьбой, которая обеспечивает ему самое низкое место в социальной иерархии. Все должны быть равными. Во всяком случае, так называемый «социальный лифт» должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в национальных, государственных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных, это касается и выборов депутатов.»

Токаев заявил, что он, как глава государства, не может оказывать непосредственного влияния на исход выборов в парламент.

«Моя задача состоит в том, чтобы создать такую политическую атмосферу, в которой люди достойные, способные могли бы найти свое место в нашем обществе и могли бы с оптимизмом смотреть в будущее. А люди, которые только что родились, подросли и входят в юношескую зрелость, могли бы думать, что у них в этой стране есть будущее.»


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tungus
 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:43
Как бы нам хотелось, чтобы его слова были правдой.Но в реальности, очередная демагогия.Умеет говорить красиво и пафосно.Но дел никаких невидно.До него, тоже самое, 30 лет, один сказочник рассказывал.Как можно построить что то новое из старого и сгнившего материала?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ak12
 bake (Посетители) Сегодня, 17:19
Расскажите ему кто у нас контракт на полив выиграл.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика