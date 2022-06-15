Токаев: Русские и казахи должны находиться вместе

Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о схожести казахов и русских. По мнению Главы государства, русские и казахи должны находиться вместе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сила - в правде", - говорил один герой в известном фильме. На самом деле, считаю, что русские и казахи должны находиться вместе", - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале "Россия 24".



Президент напомнил, что не так давно, выступая на экономическом форуме в Бишкеке, он сказал о том, что евразийцы должны держаться вместе.



"Между прочим, эту фразу произнес много лет тому назад один небезызвестный политический персонаж, который 32 года руководил Советским Союзом и говорил на русском языке с известным кавказским акцентом. Потом, правда, меня обвинили в том, что я являюсь поклонником этого персонажа. На самом деле, я не являюсь его поклонником. Мы, в конце концов, находимся в Евразии и должны держаться вместе, в этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем. От этого мы выиграем все. Наш менталитет, образ жизни похожи, и это надо иметь в виду", - добавил Касым-Жомарт Токаев.



В апреле Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, заявил, что казахстанцы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, "но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на других языках".