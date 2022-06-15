«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.92 KZT
  • €1 = 454.84 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Русский язык нужен Казахстану": Президент РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:25
"Русский язык нужен Казахстану": Президент РК
Фото из открытых источников
Президент Казахстана дал интервью журналисту телеканала "Россия 24".

На вопрос о статусах русского и казахского языков ответил Токаев, передает Caravan.kz.

Интервью было показано на российском канале "Россия 24".

"Те, кто говорит, что статус русского языка в Казахстане теряется, распространяет недостоверную информацию. Русский язык нужен Казахстану для дружественных отношений с соседними странами. Вместе с этим, да, повышается спрос на образование на казахском языке, и это нормально. В самом слове Казахстан есть корень "казах". То есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут, мне кажется, абсолютно все понятно. У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно географически. Казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - сказал Касым-Жомарт Кемелевич.


Источник: caravan.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика