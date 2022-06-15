"Русский язык нужен Казахстану": Президент РК

Президент Казахстана дал интервью журналисту телеканала "Россия 24".



На вопрос о статусах русского и казахского языков ответил Токаев, передает Caravan.kz.



Интервью было показано на российском канале "Россия 24".



"Те, кто говорит, что статус русского языка в Казахстане теряется, распространяет недостоверную информацию. Русский язык нужен Казахстану для дружественных отношений с соседними странами. Вместе с этим, да, повышается спрос на образование на казахском языке, и это нормально. В самом слове Казахстан есть корень "казах". То есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут, мне кажется, абсолютно все понятно. У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно географически. Казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - сказал Касым-Жомарт Кемелевич.