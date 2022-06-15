Нацбанк планирует разрешить казахстанским БВУ вывезти российские рубли

НУР-СУЛТАН, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Казахстана намерен дать разрешение казахстанским банкам на вывоз российских рублей.



"В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан", - говорится в сообщении Нацбанка.



В этой связи Нацбанк разработал проект постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".



"Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - сообщает Нацбанк.