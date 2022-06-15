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Нацбанк планирует разрешить казахстанским БВУ вывезти российские рубли

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Нацбанк планирует разрешить казахстанским БВУ вывезти российские рубли
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Казахстана намерен дать разрешение казахстанским банкам на вывоз российских рублей.

"В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан", - говорится в сообщении Нацбанка.

В этой связи Нацбанк разработал проект постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".

"Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - сообщает Нацбанк.


Источник: sputniknews.kz
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