Грузия отменила все антиковидные ограничения для туристов

Казахстанцы теперь смогут посещать Грузию без необходимости предъявлять справки о ПЦР-тесте на COVID-19 и паспорт вакцинации, передает Zakon.kz
На сайте правительства Грузии появился документ об отмене антиковидных ограничений для въезжающих в страну.
Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа до визита и самоизоляции. Документ Правительства Грузии
Таким образом, казахстанцам достаточно просто купить билет на самолет до Тбилиси, Кутаиси или Батуми и наслаждаться отдыхом – виза для краткосрочных туристических поездок гражданам нашей страны не нужна.
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