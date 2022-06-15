Астана. 15 июня. КазТАГ - Штрафовать за превышение средней скорости планируют в Казахстане, сообщают Kolesa.



«Опираясь на планируемый стандарт, пункты, касающиеся средней скорости и наказания за ее превышение, внесут в ПДД и статью 592 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) КоАП РК. Предположительно для начала среднюю скорость начнут замерять на загородных трассах, а в перспективе фиксировать ее станут и городские камеры. Какими будут штрафы за превышение средней скорости, пока не известно», - говорится в сообщении.



Отмечено, что документ должны принять до конца лета и теоретически уже в 2023 году. Термин пропишут в национальном стандарте «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».



Также в стандарте предлагается прописать, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать и другие моменты, например, нарушение установленного скоростного режима, нарушение правил стоянки, невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.



«Исходя из списка понятно, что функциональность камер вырастет многократно, как и количество штрафов за нарушение ПДД водителям», - говорится в материале.