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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вылетающим из России в страны ЕАЭС пассажирам разрешили покупки в duty free

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Вылетающим из России в страны ЕАЭС пассажирам разрешили покупки в duty free
Фото из открытых источников
Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий гражданам при вылете из российских аэропортов в государства Евразийского экономического союза, совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли, передает МИР 24.

Законопроект в конце мая внесло в парламент правительство. Авторы документа напоминают, что во всех государствах-членах ЕАЭС, за исключением России, разрешена беспошлинная продажа товаров гражданам, которые перемещаются по его территории.

Новый закон принят «в целях установления единообразного подхода» и дает право гражданам, выезжающим из РФ в другое государство-член союза, покупать товары в магазинах duty free.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Duty free – режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу.

Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:40
Как-будто там цены дешевые.
 
 

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