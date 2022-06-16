Вылетающим из России в страны ЕАЭС пассажирам разрешили покупки в duty free

Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий гражданам при вылете из российских аэропортов в государства Евразийского экономического союза, совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли, передает МИР 24.



Законопроект в конце мая внесло в парламент правительство. Авторы документа напоминают, что во всех государствах-членах ЕАЭС, за исключением России, разрешена беспошлинная продажа товаров гражданам, которые перемещаются по его территории.



Новый закон принят «в целях установления единообразного подхода» и дает право гражданам, выезжающим из РФ в другое государство-член союза, покупать товары в магазинах duty free.



Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.



Duty free – режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу.



Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.