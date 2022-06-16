Права и техпаспорт на экране смартфона можно будет предъявлять водителям в РК

Согласно проекту, в Гражданском кодексе РК будет прописано, что информация в электронной форме, удостоверенная электронной цифровой подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.



Электронные документы могут предоставляться государственным органам, физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов.



Для того чтобы подтвердить личность гражданина РК, после вступления закона в силу достаточно будет предъявить электронную копию удостоверения. А хранятся они сегодня не только в приложении eGov, но и в приложениях банков второго уровня. К примеру, в приложении Kaspi, в разделе госуслуг, в числе прочего доступна электронная версия удостоверения личности, водительских прав и техпаспорта (СРТС).



Получается, что возить с собой «бумажные» версии доков водителям в Казахстане будет вовсе не нужно.



Вчера, 15 июня, проект закона о цифровых документах одобрил мажилис. Далее его рассмотрит сенат и уйдёт на подпись президенту. Таким образом, освободиться от необходимости иметь при себе удостоверение права и СРТС казахстанцы смогут уже в самое ближайшее время.