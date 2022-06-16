Kaspi занял первое место в рейтинге банков от Baker Tilly и журнала Forbes

Kaspi № 1 в рейтинге банков Казахстана, подготовленном международной консалтинговой компанией Baker Tilly Qazaqstan Advisory совместно с деловым журналом Forbes Kazakhstan.



Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:



"В Kaspi.kz работает потрясающая профессиональная команда, которая каждый день создает уникальные инновационные сервисы для наших любимых клиентов и партнеров. С помощью нашего приложения Kaspi.kz, казахстанцы могут делать выгодные покупки с доставкой на дом, мгновенно переводить деньги родным и близким, пользоваться государственными услугами онлайн, покупать авиа и ж/д билеты, совершать платежи без комиссий и управлять своими личными финансами. С помощью приложения Kaspi Pay казахстанские предприниматели принимают оплату с Kaspi QR, увеличивают продажи и развивают свой бизнес. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами!"



Авторы рейтинга оценили все казахстанские банки по 12 показателям в категориях: "Стабильность", "Эффективность", "Рентабельность" и "Оценка рейтинговых агентств". Kaspi.kz стал абсолютным лидером по общему количеству баллов.